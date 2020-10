L’episodio chiave del match valido per la 5ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Cagliari Crotone

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

48′ espulsione di Cigarini per un fallo su Joao Pedro: nel tentativo di recuperare palla in scivolata il centrocampista entra in ritardo e colpisce in pieno l’attaccante. Per lui doppio giallo e conseguente espulsione