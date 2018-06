Moviola VAR Iran-Spagna, intorno al quarto d’ora del secondo tempo rete annullata per fuorigioco alla Nazionale iraniana

Moviola Iran-Spagna, episodio da segnalare poco dopo il quarto d’ora del secondo tempo. Alla selezione iraniana, sul risultato di 1 a 0 per gli spagnoli in virtù della rete messa a segno da Diego Costa (54′), è stata annullata una segnatura per posizione di fuorigioco (qui la cronaca in diretta della partita). Sugli sviluppi di un calcio di punizione, il centrocampista iraniano Ezatolahi insacca dall’affollatissima area di rigore spagnola dopo un tocco di testa di Azmoun, ma l’arbitro Cunha annulla subito la rete su segnalazione di fuorigioco del numero 6 iraniano, decisione poi confermata dopo la consultazione del VAR.