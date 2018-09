Moviola e Var Udinese-Torino: grave errore della terna arbitrale guidata da Valeri, che annulla un gol regolarissimo a Berenguer

Che il Torino non si particolarmente fortunato con Valeri è un dato di fatto. Prima della sfida della Dacia Arena contro l’Udinese dieci precedenti e zero vittorie. Ma l’errore commesso dalla terna arbitrale è a dir poco clamoroso: all’11’ il Toro realizza la rete del vantaggio con un bel colpo di testa di Berenguer, ma l’assistente sbandiera una posizione irregolare che irregolare non è.

Anzi, Berenguer è tenuto in gioco da addirittura tre difensori bianconeri. Una svista non di poco conto, che si aggiunge agli errori già commessi da arbitri e addetti Var alla prima giornata contro la Roma.