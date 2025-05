Moviola Empoli Parma, l’episodio chiave del match

Moviola Empoli Parma, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A 2024/25

L’episodio chiave della moviola del match Empoli Parma, valido per la 36ª giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Fabbri.

L’EPISODIO CHIAVE

31′ – Parma in 10 uomini, espulso Valenti. Trattenuta ingenua su Esposito: cartellino giallo, il secondo per il difensore dei ducali dopo quello preso al 22′ per un fallo di reazione di Henderson