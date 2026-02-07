Moviola Genoa Napoli: gli episodi dubbi del match di Marassi, valido per la 24ª giornata di Serie A 2025/26

È stata una partita vibrante e complessa quella andata in scena al “Luigi Ferraris”, terminata sul 2-3, che ha costretto l’arbitro Davide Massa e la squadra arbitrale agli straordinari fin dai primissimi secondi di gioco. La direzione di gara è stata caratterizzata da due episodi chiave che hanno indirizzato l’andamento del match: un rigore assegnato tramite On Field Review e un’espulsione per doppia ammonizione.

Avvio shock: il VAR corregge Massa

La moviola si accende immediatamente, praticamente al calcio d’inizio. Al 1′ minuto, un giocatore del Genoa viene atterrato in area di rigore. La dinamica è veloce e, in presa diretta, Massa valuta l’intervento come regolare, lasciando proseguire il gioco tra le proteste rossoblù. Qui entra in scena il VAR: il richiamo è immediato. Massa ferma il gioco e va al monitor per rivedere l’azione. Le immagini chiariscono il contatto falloso: il direttore di gara torna sui suoi passi, assegna il calcio di rigore al Genoa e ammonisce il portiere del Napoli, Alex Meret, per il fallo commesso. Una decisione corretta che sblocca la gara al 3′ con la rete di Malinovskyi.

La gestione dei cartellini

La partita si mantiene su toni agonistici elevati ma corretti per buona parte del match, con Massa che cerca di far correre quando possibile. Tuttavia, la gestione disciplinare diventa cruciale nella ripresa. Al 50′ finisce sul taccuino dei cattivi Johan Vasquez (Genoa) per un intervento scorretto, seguito poco dopo, all’82′, dal compagno Alessandro Marcandalli, sanzionato per aver fermato un’azione promettente.

Il caso Juan Jesus: ingenuità letale

L’episodio che cambia definitivamente l’inerzia del finale arriva però al 76′ minuto. Il protagonista in negativo è il difensore del Napoli Juan Jesus. Il brasiliano, che era già stato ammonito al 59′ per un fallo tattico, commette un’altra irregolarità ritenuta imprudente dal direttore di gara. Massa non ha dubbi ed estrae il secondo cartellino giallo: espulsione inevitabile. La decisione appare ineccepibile a termini di regolamento, poiché il difensore azzurro interrompe una trama offensiva avversaria senza possibilità di giocare il pallone.

Quando il pareggio sembrava ormai scritto, ecco il colpo di scena che decide la gara in pieno recupero. Al minuto 93, un contatto nell’area rossoblù scatena le proteste del Napoli, ma in presa diretta Massa fa cenno di proseguire, non ravvisando irregolarità. È ancora una volta la tecnologia a salvare la direzione di gara: il VAR richiama l’arbitro all’ On Field Review. Le immagini smentiscono la sensazione del campo e mostrano un fallo netto sfuggito all’occhio del direttore di gara. Massa torna sui suoi passi per la seconda volta nel match e assegna il calcio di rigore al 94′. Dagli undici metri Rasmus Hojlund è glaciale e sigla il definitivo 2-3. Una serata difficilissima per l’arbitro di Imperia, “corretto” due volte dal monitor su episodi capitali (rigore iniziale e finale), ma che alla fine porta a casa decisioni giuste nel merito, seppur con il supporto fondamentale della sala video.