MOVIOLA Inter Milan: l’episodio chiave del match

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Al 12′ l’arbitro Di Bello fischia un calcio di rigore in favore del Milan per un fallo da dietro di Kolarov ai danni di Ibrahimovic. Rigore netto, per l’arbitro non ci sono dubbi.

Al 74′ annullato un rigore all’Inter per fuorigioco di Lukaku dopo l’intervento del VAR. La palla capita nei piedi del belga dopo un rimpallo sulle gambe di Kjaer ma la posizione viene comunque ritenuta irregolare visto che il tocco del danese non è considerata una giocata