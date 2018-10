Moviola Inter-Milan: gli episodi arbitrali dubbi della partita valida per la nona giornata della Serie A 2018/2019

Il big match della nona giornata di Serie A è sicuramente Inter-Milan. Le due squadre si stanno affrontando dopo la sosta delle Nazionali: l’Inter per continuare il trend di vittorie, il Milan per mettersi la crisi definitivamente alle spalle. A dirigerla ci pensa Marco Guida. Il fischietto di Torre Annunziata è coadiuvato dagli assistenti Meli e Passeri, Maresca quarto uomo. Al Var Massimiliano Irrati e Alessandro Giallatini.

Al 12′ l’Inter segna con Icardi, dopo un cross dalla sinistra di Brozovic, ma viene annullato giustamente per posizione di fuorigioco: al momento del lancio in mezzo, l’attaccante argentino è in posizione regolare, ma il tocco leggerissimo di Vecino, invalida l’azione. Giusto quindi annullare il vantaggio dei nerazzurri.

Al 17′ l’arbitro Guida ammonisce Biglia per fallo su Nainggolan: rivedendo le immagini del contatto, invece, sarebbe stato più giusto ammonire anche il centrocampista belga. Biglia entra male sull’avversario, ma Nainggolan non sposta certamente il piede.

Al 41′ annullato un gol anche al Milan: Musacchio devia in rete, ma la sua posizione è in fuorigioco dopo il tocco di Romagnoli.

Al 75′ ammonizione per Politano che stende Bonaventura in ripartenza rapida: è il primo giallo ai danni dell’Inter dopo i quattro cartellini già racimolati dal Milan