Moviola Juventus-Napoli e Var: gli episodi dubbi della sfida

La moviola di Juventus-Napoli che si sta disputando adesso all’Allianz Stadium di Torino. A dirigere la gara è l’arbitro Luca Banti della sezione di Livorno, assistito da Manganelli e Vuoto. Quarto uomo Di Bello al Var Fabbri e Giallatini.

Il primo episodio degno di nota è la rete di Dries Mertens pescato in area dal filtrante di Callejon, posizione regolare del belga che deposita il pallone in rete a porta vuota. A metà del primo tempo, Banti mostra il cartellino giallo a Mario Rui per un pestone nei confronti di Miralem Pjanic, giusta la decisione del direttore di gara. In occasione del pareggio bianconero di Mandzukic, il centravanti croato svetta in posizione regolare, battendo Ospina.

Nella ripresa, il Napoli rimane in inferiorità numerica per il secondo giallo preso da Mario Rui: anche in questo caso decisione corretta dell’arbitro dopo il fallo su Dybala. A seguito dell’espulsione, Banti ha ammonito Bonucci e Insigne per le scaramucce susseguite al cartellino rosso, situazione gestita al meglio. Sul raddoppio di Mario Mandzukic che ha portato in vantaggio la Juventus, posizione giudicata regolare da VAR e arbitro. Proteste dei giocatori ospiti per la mancata ammonizione di Cristiano Ronaldo che ha calciato verso la porta dopo il fischio dell’arbitro per posizione di fuorigioco.