Lecce News

Moviola Lecce Cremonese, l’episodio arbitrale chiave del match di Serie A: ecco cos’è successo

Published

30 minuti ago

on

By

Simone Sozza

Moviola Lecce Cremonese: l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 28ª giornata del campionato di Serie A 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Lecce Cremonese, valido per la 28ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Sozza .

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

LA MOVIOLA

Il tocco di mano di Bianchetti sul tiro di Stulic, con il braccio chiaramente fuori sagoma, è stato inizialmente ignorato, ma il richiamo del VAR ha portato Sozza alla revisione al monitor e alla successiva concessione del rigore. Quel penalty ha indirizzato uno scontro salvezza accesissimo, che il Lecce ha poi vinto 2-1 al “Via del Mare”, nonostante un finale convulso e ricco di episodi contestati.

La Cremonese è andata due volte vicina al 2-2, trovando anche un pareggio all’87’ con Payero poi annullato per un tocco di mano del centrocampista dopo un rimpallo. Le proteste non sono mancate, soprattutto nel recupero, quando i grigiorossi hanno reclamato per un possibile rigore non concesso da Sozza, chiudendo una gara già carica di tensione arbitrale.

Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

