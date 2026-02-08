Moviola Lecce Udinese: la decisione di Rapuano e del VAR sul rigore friulano. Gli episodi dubbi del match

Moviola Lecce Udinese: gli episodi dubbi del match, valido per la 24ª giornata di Serie A 2025/26

È stata una partita intensa e fisica quella tra Lecce e Udinese, terminata sull’1-1, che ha visto l’arbitro Antonio Rapuano protagonista di una direzione di gara attenta, supportata nei momenti cruciali dalla tecnologia. Il match, sbloccato subito da un errore difensivo bianconero capitalizzato da Gandelman (azione regolarissima), ha vissuto il suo momento di massima tensione arbitrale alla metà del primo tempo.

L’episodio chiave: il rigore e il VAR

Siamo al minuto 24. L’Udinese preme e Kialonda Gaspar commette un’ingenuità all’interno della propria area di rigore. L’intervento sull’avversario è ruvido e scomposto: per Rapuano non ci sono dubbi ed indica immediatamente il dischetto. In campo si creano attimi di confusione e attesa. Scatta il “silent check” con la sala VAR: dopo circa due minuti di verifiche incrociate, la decisione del campo viene confermata. Non c’è bisogno dell’On Field Review perché il contatto è oggettivo. Al 27′, Oumar Solet trasforma il rigore che vale il pareggio. Decisione corretta.

La gestione dei cartellini e gli offside

Nella ripresa, con la stanchezza che affiora, la partita diventa più spezzettata e Rapuano è costretto a mettere mano al taschino. Al 64′, finisce sul taccuino dei cattivi Nicolò Bertola (Udinese): il giallo arriva per un intervento in netto ritardo, una sanzione ineccepibile per frenare l’agonismo eccessivo. Nel finale, all’84′, viene ammonito anche Lameck Banda. L’esterno offensivo del Lecce si rende protagonista di un fallo tattico per fermare una ripartenza pericolosa. Anche in questo caso, decisione sacrosanta. Così come quella a Gueye all’89’.

Buona la collaborazione con gli assistenti di linea: corrette le chiamate di fuorigioco al 19′ su Vakoun Bayo e al 51′ su Walid Cheddira, entrambe situazioni “al limite” lette bene in diretta. In definitiva, Rapuano porta a casa una sufficienza piena in una gara non semplice.