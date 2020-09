L’episodio chiave del match valido per la 1ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Milan Bologna

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Al 49′ l’arbitro La Penna fischia un calcio di rigore per il Milan per un contatto tra Bennacer e Orsolini. L’arbitro prima aveva fischiato punizione ma il VAR ha corretto la sua decisione visto che il contatto è avvenuto in area di rigore