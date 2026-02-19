Connect with us

Serie A

Moviola Milan Como, bocciato Mariani: pesano il mancato rosso a Saelemaekers e i ritardi nelle decisioni

Published

3 ore ago

on

By

Arbitro Mariani

Moviola Milan Como, bocciato Mariani: pesano il mancato rosso a Saelemaekers e i ritardi nelle decisioni. Il giudizio del Corriere dello Sport

La direzione di gara di Maurizio Mariani, fischietto internazionale della sezione di Aprilia, nel recupero tra Milan e Como è finita sotto la lente d’ingrandimento della critica. Come analizzato dal Corriere dello Sport, la prestazione dell’arbitro è stata macchiata da un errore giudicato gravissimo: la mancata espulsione di Alexis Saelemaekers.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

L’esterno belga, calciatore duttile e dinamico, era già stato ammonito quando è intervenuto in maniera molto dura e in netto ritardo su Martin Baturina, il talentuoso trequartista croato dei lariani. Mariani, nonostante l’evidenza del fallo, ha scelto di non estrarre il secondo cartellino giallo, una decisione che avrebbe lasciato i rossoneri in dieci uomini. A destare perplessità è stato anche il tempismo del fischio, arrivato con un ritardo inspiegabile che suggerisce un aiuto esterno.

Se il gol di Rafael Leao è stato giudicato regolare (partito dalla propria metà campo), il mancato provvedimento disciplinare costa caro a Mariani: un voto di 4,5 in pagella e il rischio di restare fermo nel prossimo turno.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero6 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Accomando Accomando
Hanno Detto54 minuti ago Alberto Petrosilli

Accomando: «Bastoni ha sbagliato ma il vero problema è il protocollo. Basta ipocrisie. Scudetto? Tutto ancora aperto » – ESCLUSIVA e VIDEO

Accomando, noto giornalista, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni analizzando l’episodio Bastoni-Kalulu in Inter-Juve e non solo Orazio Accomando,...
Change privacy settings
×