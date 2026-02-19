Moviola Milan Como, bocciato Mariani: pesano il mancato rosso a Saelemaekers e i ritardi nelle decisioni. Il giudizio del Corriere dello Sport

La direzione di gara di Maurizio Mariani, fischietto internazionale della sezione di Aprilia, nel recupero tra Milan e Como è finita sotto la lente d’ingrandimento della critica. Come analizzato dal Corriere dello Sport, la prestazione dell’arbitro è stata macchiata da un errore giudicato gravissimo: la mancata espulsione di Alexis Saelemaekers.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

L’esterno belga, calciatore duttile e dinamico, era già stato ammonito quando è intervenuto in maniera molto dura e in netto ritardo su Martin Baturina, il talentuoso trequartista croato dei lariani. Mariani, nonostante l’evidenza del fallo, ha scelto di non estrarre il secondo cartellino giallo, una decisione che avrebbe lasciato i rossoneri in dieci uomini. A destare perplessità è stato anche il tempismo del fischio, arrivato con un ritardo inspiegabile che suggerisce un aiuto esterno.

Se il gol di Rafael Leao è stato giudicato regolare (partito dalla propria metà campo), il mancato provvedimento disciplinare costa caro a Mariani: un voto di 4,5 in pagella e il rischio di restare fermo nel prossimo turno.