Moviola Milan-Inter e Var: annullato gol a Icardi per fuorigioco

Moviola Milan-Inter, annullato gol a Icardi per fuorigioco: decisivo il Var

Moviola Milan-Inter, episodio chiave al 39′: Candreva serve in profondità Icardi che, a tu per tu con Donnarumma, non sbaglia. Esultano i calciatori nerazzurri e Di Bello consulta il Var sulla posizione del numero 9 al momento del lancio di Candreva. In presa diretta la posizione sembra regolare ma, osservando il replay, Icardi è avanti con il piede destro rispetto alla linea difensiva rossonera.

Moviola Milan-Inter, Cutrone chiede una punizione dal limite: Di Bello lascia correre

Moviola Milan-Inter, polemiche a San Siro al 21′: al limite dell’area nerazzurra contatto tra Milan Skriniar e Patrick Cutrone, con l’attaccante rossonero che cade al suolo dopo il contrasto del centrale slovacco. L’arbitro Di Bello lascia correre tra le proteste dei calciatori rossoneri: osservando l’azione al replay il fallo sembra netto, con l’ex Sampdoria che non tocca mai il pallone.

Moviola Milan-Inter e Var, gli episodi contestati della gara valida per il recupero della 27^ giornata di Serie A 2017/2018

Moviola Milan-Inter e Var, gara che si sta disputando in questi istanti allo stadio San Siro di Milano e valida per il recupero della 27^ giornata di Serie A 2017/2018. Il derby della Madonnina è diretto da Marco Di Bello della sezione di Brindisi, coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Preti. Il quarto uomo sarà Pinzani, mentre l’addetto al Var sarà Pairetto. Dodici gare dirette sin qui in campionato per il fischietto classe 1981: 50 ammoniti, 2 espulsi e 3 rigori assegnati.