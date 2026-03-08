Moviola Milan Inter: gli episodi dubbi del derby diretto da Doveri. Cosa è successo a San Siro!

Moviola Milan Inter: gli episodi dubbi del derby diretto da Doveri, valido per la 28ª giornata di Serie A 2025/26

Il Derby di Milano non delude mai in termini di intensità e agonismo agonistico. La sfida tra Milan e Inter, terminata con la vittoria di misura dei rossoneri grazie alla zampata di Pervis Estupiñán, ha richiesto una direzione attenta e autorevole da parte di Daniele Doveri. Il fischietto laziale ha optato per una gestione all’inglese nei primissimi minuti, per poi stringere le maglie del regolamento con il crescere della tensione e della stanchezza sul terreno di gioco.

Il primo tempo: regolarità sul gol e prime scintille

Nella prima frazione di gioco, Doveri ha lasciato correre molto, favorendo lo spettacolo e il ritmo della gara. Le primissime interruzioni significative sono arrivate intorno al 16′ per permettere le cure mediche a Fikayo Tomori, e al 20′ per sanzionare un fallo proprio dell’autore del futuro gol, Estupiñán.

Il momento cruciale dei primi 45 minuti è giunto al 35′, in occasione della rete del vantaggio rossonero. L’azione che ha portato al gol, nata da un assist puntuale di Youssouf Fofana, si è sviluppata in totale e assoluta regolarità. Nessun dubbio sulla posizione dell’esterno mancino al momento della conclusione vincente: gol assolutamente valido e convalidato senza esitazioni.

La ripresa: falli duri, infortuni e cartellini gialli

Il secondo tempo ha visto un prevedibile e netto innalzamento dei toni agonistici, costringendo Doveri a estrarre i cartellini per mantenere il polso della situazione. Il momento di maggiore tensione si è registrato intorno al 65′, quando Alessandro Bastoni si è reso protagonista di un’entrata considerata decisamente troppo ruvida ai danni di Rabiot. Il direttore di gara non ha avuto alcuna esitazione nell’ammonire il centrale interista, una decisione che è parsa ineccepibile.

Purtroppo, a seguito del durissimo contrasto, lo stesso Bastoni ha riportato un infortunio alla tibia che lo ha costretto, al 68′, ad abbandonare prematuramente il rettangolo di gioco, sostituito dal compagno Carlos Augusto.

Il finale incandescente

Nel finale di gara, gli animi si sono ulteriormente scaldati, rendendo necessari altri tre interventi disciplinari. Al 69′ è finito sul taccuino dei cattivi il neo-entrato Denzel Dumfries, sanzionato per un intervento irruento. Infine, all’80’, è arrivato l’inevitabile giallo anche per Rabiot: il centrocampista transalpino è intervenuto in netto e colpevole ritardo su un avversario, poi giallo anche per Modric all’89’ per fallo su Sucic. Nel finale segna l’Inter ma Doveri aveva fermato prima l’azione con un fischio deciso, poi proteste nerazzurre per un presunto tocco di mano in area di Ricci ma braccio lungo il corpo, nessun penalty concesso.