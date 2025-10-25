Moviola Napoli Inter, è già polemica per il rigore che ha sbloccato il match! Marelli sicuro: «Ribadisco che non c’è, andava tolto: ecco perché»

Moviola Napoli Inter, è polemica per l’assegnazione del rigore realizzato da De Bruyne per l’1-0 dei partenopei. Le parole di Marelli

Il post-partita di Napoli-Inter si è già infuocato dopo un episodio arbitrale che sta già facendo molto discutere web e tifosi. Nel primo tempo, il Napoli è passato in vantaggio grazie a un calcio di rigore trasformato da Kevin De Bruyne, ma l’assegnazione del penalty appare quantomeno dubbia.

L’azione incriminata ha visto il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, cadere in area dopo un contatto da dietro con il centrocampista dell’Inter, Henrikh Mkhitaryan. Nonostante il leggero contatto, l’arbitro ha deciso di indicare il dischetto, suscitando perplessità tra molti, incluso l’esperto arbitrale Luca Marelli.

Intervenuto in diretta su DAZN, Marelli ha espresso un giudizio netto sulla decisione: il calcio di rigore non c’era e, a suo parere, sarebbe dovuto essere revocato dal VAR. Secondo Marelli, il contatto è stato cercato intenzionalmente da Di Lorenzo, mentre Mkhitaryan non ha compiuto alcun movimento falloso nei suoi confronti. Un rigore, dunque, che secondo l’ex fischietto “andava tolto”, sollevando dubbi sulla direzione di gara durante il big match al Maradona.

PAROLE – «Ribadisco che non c’è il rigore per il Napoli. Andava revocato al Var. Il contatto è assolutamente cercato da Di Lorenzo. Mkhitaryan non fa alcun movimento verso Di Lorenzo, escluso un fallo di Acerbi che prende il pallone. E’ un rigore che andava tolto».