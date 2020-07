L’episodio chiave del match valido per la 34ª giornata di Serie A 2019/20: moviola Parma Sampdoria

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

24′ Gol annullato a Caprari – Flipper in area della Sampdoria. Kulusevski va al tiro e Audero respinge. L’attaccante del Parma si trova il pallone tra i piedi e ribatte in rete. Interviene il VAR che annulla la rete per la posizione di fuorigioco di Caprari.