L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 16ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Roma Bologna

L’episodio chiave della moviola del match tra Roma e Bologna, valido per la 16ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Santoro.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

5′ Rigore per la Roma – Soumaoro interviene in netto ritardo su Dybala che va a terra. Nessun dubbio per l’arbitro che indica il dischetto.