Moviola Roma Juve, l’episodio arbitrale chiave del match: Bremer rischia su Malen

La sfida tra Roma e Juventus ha regalato enorme spettacolo allo stadio Olimpico, terminando con il pirotecnico risultato di 3-3. Il match è stato diretto dall’arbitro Sozza, la cui discussa gestione ha sollevato interrogativi per via di alcune situazioni molto delicate. L’equilibrio tra le due formazioni è stato accompagnato da grande agonismo, complicando il lavoro arbitrale nei novanta minuti.

Analizzando i vari episodi, il primo momento critico si registra al minuto nove. In area avviene un duro contatto tra Thuram e Mancini. L’azione viene interrotta da Sozza, ma solo per consentire l’intervento medico. Il direttore di gara valuta la dinamica come uno scontro fortuito, negando il penalty. Al minuto 25, la retroguardia bianconera rischia moltissimo. Bremer interviene in modo scomposto spingendo Malen da dietro e facendogli perdere l’appoggio. Il giocatore riesce a restare in piedi e concludere verso Perin. Se non fosse riuscito a calciare, il rigore sarebbe stato inevitabile vista l’evidenza dell’irregolarità.

Le proteste continuano al minuto 28. Koopmeiners penetra in area e subisce una vistosa trattenuta da Cristante. Sulla sterzata, il tesserato cade a terra reclamando il tiro dal dischetto. Sozza osserva l’azione, ma giudica l’intensità del contatto insufficiente per assegnare la massima punizione. Poco dopo, al minuto 35, manca un provvedimento disciplinare. Conceicao si rende protagonista di un fallo ai danni di Wesley. L’intervento c’è e viene sanzionato, ma l’arbitro commette un errore risparmiando il sacrosanto cartellino giallo.

Nella ripresa, l’attenzione si concentra sul gol del momentaneo 3-1 siglato al minuto sessantacinque. Un’ottima apertura di Kone innesca Malen, abile a superare Perin in uscita. L’azione viene valutata per un possibile fuorigioco, ma la rete è convalidata poiché l’attaccante è tenuto abbondantemente in gioco da Kelly. Nel complesso, la direzione si è dimostrata perfettibile, lasciando insoddisfazione per la gestione dei contatti.