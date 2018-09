Moviola Sampdoria-Inter: Var ed episodi arbitrali discussi della partita di Genova valida per il quinto turno di Serie A

Moviola Sampdoria-Inter: gli episodi arbitrali discussi della gara in corso al ‘Ferraris’ di Genova. Da segnalare, sul finire del primo tempo (43′), una rete prima convalidata e poi annullata a Nainggolan. Dopo un batti e ribatti nei pressi dell’area di rigore, il trequartista dell’Inter va a segnare con un tiro nell’angolino: l’arbitro Guida, dopo il silent-check e la consultazione del VAR, decide per l’annullamento della rete nerazzurra per posizione irregolare, all’inizio dell’azione, di un attaccante interista.

All’87’ altra rete annullata ai nerazzurri: cross di D’Ambrosio dal fondo, sul pallone si avventa Asamoah che, dal limite dell’area, scarica alle spalle di Audero. Dopo il consulto del Var, Guida annulla la rete: il pallone era già uscito al momento del cross di D’Ambrosio.

Subito dopo, un gol annullato alla Sampdoria: al 90′ Defrel supera Handanovic di giustezza, ma da posizione irregolare. Fuorigioco già ravvisato dal guardalinee, con l’arbitro che ha confermato la decisione dopo il silent check del Var. La punta doriana beffata: ammonito per essersi tolto la maglia.