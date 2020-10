MOVIOLA Shakhtar Donetsk Inter: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave della seconda giornata del gruppo B della Champions League 2020/21: moviola Shakhtar Donetsk Inter

L’episodio chiave della moviola del match tra Shakhtar Donetsk e Inter valido per la prima giornata del gruppo B della Champions League 2020/2021. Dirige la sfida l’arbitro bulgaro Georgi Kabakov



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

77′ L’Inter reclama un rigore – Proteste dell’Inter per un presunto intervento falloso di Bondar ai danni di Lukaku. Il replay mostra come il difensore dello Shakhtar trattenga il belga che però sembra essere già in caduta.