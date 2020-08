MOVIOLA Siviglia Inter: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la finale dell’Europa League 2019/20: moviola Siviglia Inter

L’episodio chiave della moviola del match tra Siviglia e Inter, valido per la finale dell’Europa League 2019/2020. Dirige la sfida l’arbitro olandese Danny Makkelie

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

16′ Possibile calcio di rigore per l’Inter – I nerazzurri chiedono a gran voce un secondo penalty per un fallo di mano di Diego Carlos che ha intercettato un passaggio filtrante per Lukaku servito ottimamente da Barella. Per l’arbitro è tutto regolare

5′ Calcio di rigore per l’Inter – Lukaku scappa in contropiede lanciato da Barella e Diego Carlos si aggrappa all’attaccante. L’arbitro non ha dubbi ed estrae anche il giallo per il centrale del Siviglia. Rigore netto.