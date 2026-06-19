Moviola Stati Uniti Australia: gli episodi dubbi del match, valido per la seconda giornata dei Mondiali 2026

MoviolaStati Uniti Australia: gli episodi dubbi del match diretto da Felix Zwayer , valido per la seconda giornata dei Mondiali 2026.

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PRIMO TEMPO

Il primo fallo lo commette McKennie al 4′. Al 7′ calcione di Leckie in netto ritardo su Adams, fallo sì, cartellino no anche se sarebbe stato giusto. Il primo ammonito è Bos al 15′, reo di fermare irregolarmente McKennie sulla fascia, un giallo assolutamente giusto. Non mancano i fischi del direttore di gara nella prima parte perché la sfida è vivace e combattuta. Al 32′ ammonito Circati per imprudenza, strisciata del suo piede su quello di Tillman che lo stava superando sull’interno. Al 38′ scontro testa contro testa tra Freeman e Okon, il gioco si arresta perché entrambi restano a terra. Al 44′ gli Usa raddoppiano con Freeman, segnalazione di fuorigioco sulla risalita della difesa australiana: molti compagni sono oltre la linea, lui no e il 2-0 viene convalidato dal controllo del Var. Cooling break e interruzioni portano a determinare 7 minuti di extra-time. Non poche volte il fischietto tedesco ha visto falli in occasione dei calci d’angoli, quasi sistematicamente interrotti. Polemica al fischio del riposo tra Bos – piuttosto nervoso – e Richards. Si va al riposo con 8 falli a testa, i cartellini sono tutti degli australiani.

SECONDO TEMPO

Il calcio d’inizio degli Usa viene battuto due volte, in entrambe le circostanze viene calciato fuori per guadagnare terreno. Prima lamentela subito di O’Neill che si rivolge all’assistente che non segnala un intervento di Robinson. Anche nella ripresa testata tra due giocatori, sono Balogun il parmense Circati. Primo cartellino per gli Usa a Robinson al minuto 55. Corner per l’Australia, Ream non è d’accordo e il Var gli dà ragione. All’ora di gioco iniziano a vedersi giocatori australiani con i crampi. Qualche contatto di troppo dopo l’hydration break, l’Australia è nervosa perché gli sforzi fatti per rientrare in partita non stanno producendo effetti. Pallone inaspettato, il braccio di Berhalter non viene considerato punibile. Sbracciata di Robinson su Volpato che resta a terra, nessuna sanzione. Irankunda cade in area, un tocco di Richards c’è e rischia qualcosa. A 2 minuti dal 90′ si allacciano Balogun e Souttar, si accendono gli animi, vengono ammoniti entrambi e anche Italiano che si inserisce nella contesa con toni non pacificanti andando a spingere un avversario. Molti capannelli a ogni fischio, la sfida sta sfuggendo di mano all’arbitro proprio nelle battute conclusive. Sono 6 i minuti di recupero, potevano anche essere di più. Al 93′ ammonito Richards che va a tamponare Irakunda, bravo ad auto-lanciarsi. Crampi anche per Zwayer, anche lui ha corso molto. La gara si chiude con questo bilancio: 12 i falli per i padroni di casa, 4 in più da parte degli sconfitti.