Moviola e VAR Torino-Parma: gli episodi arbitrali più discussi della gara valida per la 12ª giornata della Serie A 2018/2019

Moviola e VAR Torino-Parma: gli episodi dell’anticipo della 12ª giornata di campionato in programma allo stadio Olimpico Grande Torino. I padroni di casa sono reduci da una striscia positiva di sei risultati positivi e puntano dritto alla zona Europa che adesso dista solo una lunghezza. Gli emiliani, invece, sostano al 12° posto in classifica e vogliono tornare al successo, dopo le ultime gare, per cercare di centrare una salvezza tranquilla al termine della stagione. Il match sarà diretto dall’arbitro Davide Massa della sezione di Imperia, assistito dai guardalinee Tasso e Tolfo. Il quarto uomo designato è Giua, mentre al VAR ci sono Chiffi e Lo Cicero.

Al 22′ primo episodio da moviola. Cross di Gervinho che Djidji intercetta con il braccio nel cuore dell’area di rigore. L’arbitro Massa va a rivederlo al Var e decide di non concedere il rigore ai crociati.