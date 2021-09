Multa a Bernardeschi, il padre dello juventino: «Non c’entra niente»

Il papà di Bernardeschi ha parlato della vicenda della multa arrivata al giocatore della Juve per la vicenda di uno stabilimento

Il papà di Bernardeschi interviene in difesa del figlio dopo la multa ricevuta dal giocatore della Juve per la vicenda della presenza di 11 lavoratori in nero in un suo stabilimento balneare di Marina Carrara.

Le dichiarazioni di Alberto Bernardeschi a Repubblica.

«Non l’ho ancora sentito, è in ritiro con la Nazionale. Immagino sia amareggiato per questa storia in cui non ha proprio nulla a che fare. Vedere il suo nome associato al lavoro in nero ha ci ha fatto stare male».

