Muriqi, la nuova vita del pirata: condanna il Real Madrid e segna più di Yamal! La stagione record dell’ex attaccante della Lazio

Vedat Muriqi, soprannominato “Il Pirata”, è stato una meteora in Italia, dove il suo passaggio alla Lazio non ha avuto il successo sperato. Acquistato dai biancocelesti nel 2020 con grandi aspettative, Muriqi non è riuscito a imporsi come titolare, nonostante fosse il giocatore più pagato dalla squadra in quel periodo. In Italia ha faticato a trovare la forma, segnando solo due gol nel suo primo anno, tra infortuni e difficoltà di adattamento al calcio italiano. La sua carriera nella Serie A è stata segnata da delusioni, sia con Inzaghi che con Sarri, e il suo rapporto con i tifosi non è mai sbocciato.

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Il trasferimento al Maiorca: una svolta per Muriqi

Nel 2022, Muriqi ha deciso di trasferirsi al Maiorca in Spagna, un cambiamento che ha segnato la sua rinascita. Dopo due anni difficili in Italia, dove ha faticato a trovare spazio e a recuperare la forma fisica, il suo approdo in Spagna ha rappresentato una vera e propria svolta. “Quando sono arrivato al Maiorca, mi sono subito reso conto che tutti lavorano per la squadra“, ha dichiarato il giocatore. Il Maiorca gli ha offerto l’opportunità di esprimersi al meglio, facendolo diventare ben presto un idolo per i tifosi.

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Il nuovo Muriqi: un protagonista in Liga

Con il Maiorca, Muriqi ha ritrovato la forma fisica e mentale, segnando regolarmente e portando la squadra a risultati sorprendenti. Il suo gol di ieri contro il Real Madrid ha fatto esplodere la gioia dei tifosi e ha dimostrato la sua importanza. Con 19 gol in Liga, Muriqi è uno dei migliori bomber della stagione, dietro solo a Mbappé. Il trasferimento in Spagna ha risollevato la carriera del kosovaro, trasformandolo da una promessa non mantenuta a una stella assoluta della Liga. Ora, sembra essere completamente un altro giocatore, come se il passaggio dall’Italia alla Spagna avesse cambiato radicalmente il suo destino calcistico. La differenza tra la “bella” e la “brutta” copia di Muriqi è palese: la nuova esperienza al Maiorca ha portato alla luce il miglior Muriqi, capace di lasciare il segno su ogni partita.