Musacchio pensa positivo: «Biglia out? Abbiamo Bakayoko»

Intervistato da Sky Sport 24, Mateo Musacchio parla della stagione rossonera che sembra essere arrivata finalmente ad un punto di svolta

Lunga intervista concessa da Mateo Musacchio a Sky Sport 24 sullo stato di forma dei rossoneri. Lo spagnolo esordisce così: «L’unione in campo tra di noi si vede, per fare grandi cose non può mancare. E’ una stagione completamente diversa dalla scorsa: sono felice, sto giocando tanto e continuo a lavorare per giocare di più».

Musacchio avvisa poi la squadra: «Bisogna restare concentrati nelle prossime partite, questa è la cosa più importante». Il Milan, però, per un lungo periodo dovrà fare a meno di Lucas Biglia, ma il difensore prova a guardare il bicchiere mezzo pieno: «Giocatore importantissimo per noi, ma ne abbiamo altri che possono fare bene: Bakayoko lo ha dimostrato col Genoa, abbiamo tanti calciatori». Proprio la partita con il Genoa è stata un punto di partenza secondo Musacchio: «Stiamo facendo un buon lavoro, i risultati meno. La vittoria con il Genoa ci darà una spinta per affrontare la prossima gara».