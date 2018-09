Il museo di CR7 replica a UEFA e FIFA: «Questi trofei non ce li rubano» – FOTO

Juventus: dopo l’assegnazione dei premi UEFA e FIFA a Modric, la pagina ufficiale del museo dedicata a Cristiano Ronaldo replica mostrando i trofei sin qui vinti dal portoghese

Non pare ancora del tutto chiusa la polemica tra Cristiano Ronaldo e le istituzioni calcistiche internazionali: prima era la UEFA, adesso pure la FIFA. Al centro della contesa c’è sempre un premio: qualche settimana fa quello del miglior giocatore europeo della passata stagione assegnato all’ex compagno di squadra al Real Madrid Luka Modric, l’altro giorno il The Best FIFA assegnato – rullo di tamburi – ancora una volta al croato. In entrambe le cerimonie di assegnazione dei trofei il neo-attaccante della Juventus ha preferito disertare, lasciando trapelare un certo sconcerto. Molto più evidente il commento del suo procuratore, Jorge Mendes, che in merito all’ultimo premio concesso a Modric in luogo che all’asso portoghese si è limitato a dire: «Tutto questo è semplicemente ridicolo».

Al di là del “no comment” dietro il quale ha voluto trincerarsi CR7 in questi giorni, resta comunque un messaggio, nemmeno troppo velato, lanciato a chi di dovere: quello del museo personale del neo-attaccante juventino, il CR7 Museum di Funchal, la sua città natale. Proprio ieri l’account Instagram della struttura, visitata annualmente da centinaia di turisti e “devoti”, ha pubblicato una foto delle telecamere a circuito chiuso delle sale dove sono custoditi tutti i trofei (di squadra e personali) accumulati da Ronaldo nel corso della sua carriera finora, con una didascalia piuttosto eloquente: «Questi trofei non li ruba nessuno, hanno l’allarme». Come a dire: almeno quelli già vinti, sono al sicuro e non possono essere sottratti al portoghese dal Modric di turno.