Nagelsmann: «Lipsia, finalmente un po’ di fortuna…» – VIDEO

Julian Nagelsmann, tecnico del Lipsia, ha parlato dopo la vittoria per 2-0 contro l’Hoffenheim: le sue parole

Julan Nagelsmann, tecnico del Lipsia, commenta con grande entusiasmo la vittoria contro l’Hoffenheim che avvicina la sua squadra alla prossima Champions League.

«Questo è stato un grande passo in avanti oggi – abbiamo la possibilità la prossima settimana di rendere ufficiale il nostro ingresso nella Champions League. Vogliamo approfittarne! All’inizio siamo stati un po’ fortunati a non rimanere in svantaggio – poi abbiamo gestito l’importante doppio vantaggio in compenso. Oggi non avrebbe funzionato con il terzo gol. Alla fine abbiamo vinto un po’ fortunatamente, ma non certo immeritatamente.»