Nainggolan al Cagliari: cosa manca per chiudere l’affare con l’Inter

Nainggolan al Cagliari: cosa filtra dall’ultimo vertice con l’Inter sulla situazione del centrocampista belga

Secondo l’Unione Sarda il vertice di ieri tra Inter e Cagliari per Radja Nainggolan non avrebbe prodotto esito positivo: parti distanti e poco propense a venirsi incontro. L’Inter dice no alla buonuscita da 2 milioni, ponendo come massimo 1 milioni.

Il Cagliari non si muove dalla sua proposta, biennale con opzione per il terzo a 1,2 milioni, col giocatore che ne chiederebbe 2. Secondo la Nuova Sardegna, invece, ieri si è comunque registrato qualche passo avanti.