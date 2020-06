Nainggolan Atalanta, sogno Dea: c’è una piccola speranza

L’Atalanta sogna il grande colpo Radja Nainggolan. Il centrocampista può nuovamente lasciare l’Inter: le ultime

Potrebbe essere Radja Nainggolan il nuovo regalo di mercato per mister Gasperini? Il centrocampista belga rientrerà all’Inter dopo il prestito al Cagliari e il suo futuro è tutto da scrivere. Al momento ogni soluzione è possibile, persino la permanenza con Conte.

Secondo L’Eco di Bergamo però c’è anche il sogno Atalanta. Gasperini sta spingendo per concludere l’affare perché avrebbe già il posto pronto per lui da jolly offensivo. L’ostacolo non è tanto il costo del cartellino che si aggira sui 20 milioni quanto l’ingaggio del giocatore, circa 4 milioni, cioè il doppio rispetto a Ilicic e Gomez.