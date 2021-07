Nainggolan: «Cagliari? Ci stiamo lavorando. Se resterò all'Inter...»

Radja Nainggolan, centrocampista dell’Inter, ha parlato del suo futuro: le dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport

«Ancora non so, si sta lavorando. Potrei rimanere a Cagliari ma ci sono tante cose da limare ancora. Però ho fatto sei anni e mezzo qui, in Sardegna si vive benissimo. E’ un’isola, non sta come tutte le città grandi ma migliorano e la vita qui è molto qualitativa. Non è come il Belgio, ma mi sento a casa. A Roma son stato bene, a Milano sono stato bene sul piano extra-calcistico, però qui c’è una pace che in pochi posti si può trovare. Cerco sempre di dare il massimo di me stesso, anche se non so dove sarà il mio futuro. Se sarà a Cagliari darò il massimo per il Cagliari, se sarà all’Inter visto che sono ancora un giocatore dell’Inter mi giocherò le mie chance».

