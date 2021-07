Nainggolan Cagliari, resta il nodo buonuscita con l’Inter: le ultime

Per la definizione del passaggio di Radja Nainggolan al Cagliari, manca ancora l’accordo con l’Inter per la buonuscita: le ultime

Non solo Nandez. Tra Cagliari e Inter è in ballo un castello: dopo il passaggio in Sardegna di Dalbert in prestito con diritto, c’è pure Nainggolan che freme per tornare nell’amata isola.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, qui la trattativa sulla buonuscita, necessaria alla risoluzione, riguarda solo il centrocampista e l’Inter. Circa 800mila euro separano le parti, ma è chiaro che più alta sarà l’offerta dell’Inter e più semplice sarà per il Cagliari offrire al belga un contratto soddisfacente. E la risoluzione di questa telenovela aiuterebbe di riflesso anche l’affare Nandez.