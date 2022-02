ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Nainggolan: «Immobile non mi piace, Dzeko il più forte con cui abbia giocato». Le dichiarazioni del centrocampista

Radja Nainggolan, ex centrocampista dell’Inter, ora all’Anversa, ha parlato ai microfoni del canale Twitch di OCW Sport

Le sue parole: «Immobile è un grandissimo attaccante anche se a me non piace. Per mia preferenza prediligo gli attaccanti che fanno giocare bene la squadra come Dzeko, che è il più forte con cui ho giocato. Immobile però alla Lazio con Milinkovic-Savic e Luis Alberto è il perfetto completamente e può segnare 30 gol a stagione per altri 3 o 4 anni».