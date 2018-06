Il centrocampista della Roma, Radja Nainggolan, è il sogno dell’Inter. Presto il summit tra i club: si può chiudere

Radja Nainggolan può diventare presto un nuovo acquisto dell’Inter a stretto giro di posta. Luciano Spalletti ha chiesto espressamente l’arrivo del belga per rinforzare l’Inter dopo il ritorno in Champions e dopo l’addio di Rafinha (il brasiliano non sarà riscattato per 38 milioni e quei soldi verranno reinvestiti per arrivare al belga). Secondo La Gazzetta dello Sport, sono in arrivo i giorni di Radja. La Roma vuole venderlo, il belga non ha nascosto il suo fastidio per la decisione del club ma questa volta andrà via.

Radja ha già detto sì all’Inter ed è felice di ritrovare Luciano Spalletti. Con il tecnico di Certaldo ha un ottimo rapporto: il tecnico lo esalta in campo e gli perdona qualche eccesso fuori dal campo. L’Inter pensa di inserire un giovane talento nell’affare: Zaniolo è il favorito ma attenzione all’opzione Pinamonti. La formula potrebbe essere la seguente: cedere un giovane talento alla Roma entro il 30 giugno, in modo tale da generare una plusvalenza, e acquistare Radja Nainggolan a parte in un secondo momento, a partire dal 1° luglio. Previsto un summit per definire l’accordo. Filtra grande ottimismo.