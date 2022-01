ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Nandez alla Juve ancora possibile: la richiesta di Giulini per lasciare vestire all’uruguaiano la maglia bianconera

La Juve è statenata e non molla la presa per Nandez del Cagliari.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, infatti, la trattativa con i sardi per portare il centrocampista a Torino è ancora in piedi a prescindere all’arrivo di Zakaria. Il Cagliari per Nandez vuole 20 milioni di euro bonus inclusi. La decisione definitiva sarà presa nelle prossime ore di mercato.