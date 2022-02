ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Cagliari ha presentato ricorso sulla sentenza. Al momento il club rossoblú non dovrà pagare alcuna sanzione e non subirà alcun blocco nel mercato in entrata

Tra la giornata di ieri e questa mattina è emersa la notizia sul mancato pagamento dell’ultima rata d’acquisto per le prestazioni sportive di Nahitan Nandez dal Boca Juniors, con la Fifa che avrebbe dato ragione agli Xeneizes ed i rossoblù che avrebbero dovuto pagare una multa entro 45 giorni.

Querelle con il Boca che sarebbe scaturita qualche mese fa. Il Cagliari, da canto suo, ha immediatamente presentato ricorso che ha portato all’immediato blocco della sentenza con i rossoblù che non dovranno pagare la multa entro i tempi sopracitati e soprattutto non avranno alcuna sanzione e blocco sul mercato in entrata futuro.