Nandez Juve, il Cagliari apre alla cessione: le condizioni

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Nandez Juve, trattativa in corso con il Cagliari per il centrocampista uruguaiano: ecco le condizioni

Sono ore roventi in casa Juve per completare la rosa da affidare Allegri per affrontare al meglio questa seconda parte di stagione. Non solo Zakaria, i bianconeri stanno lavorando anche per Nandez.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà su Twitter, il club sardo apre al prestito con diritto di riscatto più l’obbligo che scatterebbe a determinate condizioni. La trattativa tra Juve e Cagliari procede spedita.