Napoli a rischio deferimento: resta fascicolo FIGC per violazione protocollo. Sotto la lente i comportamenti di De Laurentiis e del club

Se la vicenda Juventus-Napoli è chiusa per quanto concerne il risultato della partita e la decisione di giocare, è ancora in discussione la faccenda che riguarda i comportamenti del club di De Laurentiis nella vicenda in termini di rispetto del protocollo.

Si tratta, infatti, di un fascicolo parallelo ancora aperto presso la procura della Federcalcio. Che deve ancora decidere se deferire il Napoli o archiviare la sua posizione. Quanto spiegato da La Gazzetta dello Sport questa mattina.