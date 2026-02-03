Connect with us
Napoli, Alisson Santos ha un messaggio per i tifosi: «Felice di essere qui, ci vediamo allo stadio» – VIDEO

2 ore ago

Napoli, Alisson Santos ha un messaggio per i tifosi: «Felice di essere qui, ci vediamo allo stadio». Le prime parole del brasiliano – VIDEO

L’avventura di Alisson Santos con la maglia del Napoli è iniziata ufficialmente anche sul piano della comunicazione. Il giovane talento brasiliano, colpo last-minute messo a segno dalla dirigenza partenopea proprio nell’ultimo giorno di trattative invernali, ha voluto inviare un primo messaggio diretto a tutta la tifoseria.

Attraverso un breve video pubblicato sui canali social ufficiali del club, l’esterno offensivo classe 2002 ha espresso la sua grande felicità per essere approdato in Italia, dando appuntamento ai sostenitori direttamente sugli spalti dello stadio Maradona. L’ex giocatore dello Sporting Lisbona, arrivato per garantire imprevedibilità alle fasce di Conte, ha concluso il filmato con il tradizionale motto di incitamento ai colori azzurri, dimostrando subito la voglia di immergersi nella sua nuova realtà.

LE PAROLE – «Ciao tifosi, sono molto felice di essere qui, ci vediamo allo stadio. Forza Napoli sempre».

