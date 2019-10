Napoli, Ancelotti: «Difficile far meglio oggi. È un campionato duro…» – VIDEO

Napoli, Ancelotti parla del pareggio sul campo della Spal, arrivato dopo una partita in cui gli azzurri hanno creato tanto – VIDEO

Carlo Ancelotti si mostra soddisfatto in conferenza stampa, nonostante il pareggio contro la Spal: con una vittoria gli azzurri avrebbero rosicchiato due punti a Inter e Juventus.

«Sono contento per la prestazione, non siamo riusciti a sfruttare le tante occasioni create, a volte anche per sfortuna. Obiettivamente oggi non si poteva fare di più. Il campionato è molto difficile, lo dimostrano anche le partite di ieri».