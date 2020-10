Il match tra Napoli e Atalanta, in programma questo pomeriggio alle ore 15.00 vedrà la presenza di 1000 spettatori

Come riporta La Repubblica, è confermata la presenza di mille tifosi al San Paolo per Napoli-Atalanta nonostante la forte impennata di contagi da Covid-19 in settimana.

Quindi alle 15 a Fuorigrotta ci sarà anche il pubblico. I biglietti non sono in vendita, come al solito sono stati distribuiti a mo’ di invito ai tanti sponsor del club.