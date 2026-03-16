Napoli, niente mercato da 150 milioni! Strategia chiara per l’estate: riscatto di questi due giocatori e piano definito per i nuovi acquisti. Ultimissime

Napoli, non ci sarà un calciomercato da 150 milioni in estate! Strategia chiara, ecco cosa succederà nella prossima finestra dei trasferimenti

Il Napoli e il mercato: un binomio che nella prossima estate si baserà su logiche finanziarie decisamente diverse rispetto al recente passato. Sarà infatti impossibile assistere a un’altra sessione da 150 milioni di euro di spese per rinforzare la rosa. Come sottolinea un’attenta analisi de La Gazzetta dello Sport, la prossima finestra estiva non sarà caratterizzata da uscite spropositate. Il quotidiano evidenzia chiaramente che “un altro mercato da 150 e passa milioni appare impensabile”, soprattutto alla luce delle nuove e rigorose politiche economiche che il club intende adottare.

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Il piano societario: ringiovanimento e taglio al monte ingaggi

Tra gli obiettivi primari della dirigenza azzurra c’è quello di intervenire in modo strutturale sui costi di gestione. La Rosea spiega nel dettaglio che “c’è anche la volontà del club di rivedere e abbassare il monte ingaggi, col costo del lavoro schizzato sui 160 milioni l’anno”. Un segnale inequivocabile di una gestione aziendale più prudente e sostenibile, che mira a razionalizzare le uscite senza però rinunciare alla competitività ai vertici.

Liquidità e colpi mirati: il tesoretto azzurro

Nonostante la stretta sui conti e sugli stipendi, il Napoli mantiene comunque una posizione finanziaria estremamente solida, che consentirà di intervenire sul mercato con precisione. Come sottolinea ancora La Gazzetta dello Sport, “il Napoli ha la liquidità per fare mercato, per assestare i colpi giusti per rinforzare la squadra davvero”. Niente rivoluzioni numeriche, dunque, ma innesti funzionali.

Le certezze in entrata: i riscatti già definiti

In questo scenario, alcune operazioni fondamentali sono già praticamente definite. In particolare, restano solo da formalizzare i riscatti di due elementi chiave per il reparto offensivo. Il quotidiano ricorda infatti che “oltre ai riscatti di Hojlund e Alisson Santos già ‘garantiti’ dalle recenti parole del ds Manna, nella prossima estate basteranno pochi innesti”.

La permanenza di Rasmus Hojlund e di Alisson Santos rappresenterà la base su cui costruire il futuro. Le operazioni, confermate dalle rassicurazioni di Giovanni Manna, permetteranno al club di concentrare il budget rimanente su pochissimi, ma mirati, rinforzi.