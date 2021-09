Napoli, Carnevale: «Squadra di alto livello. Anguissa acquisto importante»

L’ex attaccante azzurro Andrea Carnevale ha detto la sua sul Napoli di Luciano Spalletti

Andrea Carnevale, storico ex attaccante del Napoli e ora dirigente dell’Udinese, a La Gazzetta dello Sport ha parlato degli azzurri di Luciano Spalletti.

«È un Napoli di alto livello, insieme all’Inter e alla Roma, sono squadre che possono pretendere, anche se vedo i campioni d’Italia un tantino meglio. Mi dispiace, la Juve è un’ottima squadra, ma vedo meglio le altre tre. Spalletti è bravo, capace, puntiglioso, lavora 8- 9 ore. L’ho apprezzato qui a Udine. Anguissa ha rafforzato molto il centrocampo. La difesa è forte, come l’attacco. Hanno fatto bene a confermare Petagna, tornerà utile. Con Anguissa è stato sistemato anche il centrocampo. È bravo nelle rincorse, non ha un piede raffinato come Zielinski, ma ha temperamento: un acquisto importante per una mediana che ha tanti palleggiatori, ma poca sostanza. Osimhen? Ha un carattere fumantino, ma è bravo. Lui sa benissimo che sta giocando in A dove nessuno gli perdona niente. È uno che si esalta, ma deve essere bravo a tenere i nervi saldi, ci vuole controllo. Spalletti lo metterà a posto».