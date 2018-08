Il club partenopeo vuole ingaggiare il portiere messicano. Ochoa rimane il preferito del Napoli ma non sarà facile ottenere il via libera da parte dello Standard Liegi: le ultimissime

Sliding doors in casa Napoli. Dopo l’addio di Reina direzione Milan, il club partenopeo ha ingaggiato due nuovi portieri dall’Udinese, ossia Meret e Karnezis. Il classe ’97 sarà il futuro padrone della porta azzurra ma la frattura all’ulna sinistra subita nel ritiro di Dimaro ne posticiperà il rientro il campo. Per questo motivo, il Ds Giuntoli è costretto a guardarsi attorno per un nuovo estremo difensore, un profilo esperto e di sicuro affidamento. Karnezis non da garanzie e l’obiettivo dello staff napoletano è quello di far tornare Meret con la dovuta cautela, senza forzare i tempi per non complicare la rieducazione post operatoria dell’ex Spal.

La prima opzione per gli azzurri rimane sempre lui, il messicano Ochoa dello Standard Liegi. De Laurentiis l’ha seguito anche durante l’ultimo Mondiale e ne è rimasto piacevolmente sorpreso. Ex Malaga e Granada tra le altre, il classe ’85 risponderebbe perfettamente all’identikit cercato dal Napoli. La telenovela attorno al suo nome va avanti ormai da settimane: a bloccare la trattativa sono le rigide condizioni di vendita poste dal suo club di appartenenza. I belgi, infatti, vogliono far valere la clausola di 3 milioni presente nel contratto del giocatore e pretendono una cessione a titolo definitivo. Il duo Giuntoli–De Laurentiis non ci sta e preme per chiudere l’affare in prestito con diritto, o al massimo obbligo, di riscatto. Le parti sono costantemente in contatto, c’è ancora distanza ma Ochoa rimane il primo nome sul taccuino dei partenopei: per questo è doveroso attendersi, entro venerdì sera, un ultimo, disperato, affondo.