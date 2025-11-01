Napoli Como, Manna: «Non penso che i nostri avversari ci aspetteranno. Ci vuole bravura e attenzione. Sul rinnovo di Anguissa dico che...» Napoli Como, Manna: «Non penso che i nostri avversari ci aspetteranno. Ci vuole bravura e attenzione. Sul rinnovo di Anguissa dico che...»- Calcio News 24

Napoli News
Napoli Como, Manna: «Non penso che i nostri avversari ci aspetteranno. Ci vuole bravura e attenzione. Sul rinnovo di Anguissa dico che…»
Napoli Como, il ds Manna ha parlato ai microfoni di Dazn a pochi minuti dalla sfida contro i lariani. Ecco cosa ha detto il dirigente dei partenopei.
A pochi minuti dalla sfida contro il Como, Giovanni Manna, ds del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole.
COMO – «Non credo che ci aspetteranno. Sono abituati a fare partite importanti anche dal punto di vista delle prestazioni. Quindi bisognerà fare molta attenzione».
ANGUISSA – «Parliamo di un leader silenzioso e di un giocatore centrale. Sul rinnovo le sensazioni sono positive. Non c’è fretta e ne discuteremo con gli agenti».
DE BRUYNE – «L’intervento è andato bene. Resterà in Belgio qualche settimana e poi inizierà il percorso realizzativo. Una grande mancanza, ma sono certo che i ragazzi riusciranno a sopperire a questa assenza».
LUKAKU – «Ha fatto il percorso inverso ed è tornato. Speriamo di riaggregarlo nelle prossime settimane».
