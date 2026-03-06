Napoli, Conte a DAZN pre Torino: «In queste 11 partite scriveremo il futuro dell’anno prossimo. Vi svelo come stanno Anguissa e De Bruyne»

Napoli, Conte ha parlato a DAZN prima del match contro il Torino. Queste le dichiarazioni del tecnico degli azzurri

Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha rilasciato queste dichiarazioni a DAZN prima del match contro il Torino.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

ANGUISSA E DE BRUYNE – «Da valutare quanti minuti hanno, sia Anguissa che De Bruyne si allenano con noi solo da una settimana. Diventa difficile fare valutazioni, perché ci sarebbe servito vederli prima in una partita amichevole però se li ho portati in panchina vuol dire che sono a disposizione. Vedremo come andrà la partita, per capire se ne avremo bisogno».

NAPOLI TORINO – «Per noi sono tutte partite importanti da qui alla fine, in queste 11 scriveremo il futuro dell’anno prossimo: che tipo di competizione europea andremo a giocare. Non dobbiamo pensare chissà cosa ma dare il massimo in ogni partita per poi tirare le somme alla fine».

TRE CENTRALI DI PIEDE MANCINO – «Sono scelte tecniche che vengono fatte, vedo chi è nella miglior condizione. Juan Jesus ha già giocato in quella posizione».