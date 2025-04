Napoli, brutte notizie per Conte: David Neres ko, stagione praticamente finita! Il comunicato

Napoli, brutte notizie per Antonio Conte: David Neres ko, stagione praticamente finita! Il comunicato del club partenopeo

Brutta tegola per il Napoli e per Antonio Conte: il club partenopeo ha ufficializzato l’infortunio di David Neres, una notizia che potrebbe pesare sul finale di stagione. Il bollettino medico non fornisce dettagli precisi sui tempi di recupero, ma le prime stime indicano che l’esterno brasiliano sarà costretto a saltare almeno tre partite di campionato. Se lo stop dovesse protrarsi per un mese, il suo ritorno in campo prima della fine della stagione diventerebbe altamente improbabile

COMUNICATO STAMPA – David Neres si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del soleo della gamba sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo.