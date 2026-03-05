Napoli, Conte prepara la sfida contro il Torino: senza Anguissa e De Bruyne, ecco chi sarà il sostituto di Lobotka

Napoli, la sfida al Torino si avvicina e Conte, senza Lobotka, affiderà le chiavi del centrocampo a Gilmour che non parte titolare da novembre

Il Napoli si prepara ad affrontare il Torino in un incontro fondamentale per la continuazione della stagione calcistica. Con giocatori come Anguissa e De Bruyne ormai vicini al rientro tra i convocati, il focus principale di Antonio Conte è orientato sulla gara contro la formazione guidata da D’Aversa, reduce da un importante successo casalingo contro la Lazio. Come appare evidente dalle dinamiche settimanali, per il rientro dal primo minuto degli infortunati non è ancora giunto il momento ideale. L’unico centrocampista di ruolo pienamente a disposizione dello staff è Billy Gilmour, che non disputa 90 minuti in campo dalla trasferta del 28 ottobre, terminata con il risultato di 0-1 contro il Lecce.

Il suo ultimo stop fisico è arrivato contro il Como, quando ha dovuto alzare bandiera bianca dopo appena 38 minuti di gioco. La maglia da titolare gli manca ufficialmente dal mese di novembre. Esattamente tre giorni prima di quell’infortunio, aveva disputato l’intera gara nella prestigiosa vittoria sull’Inter, e ancora prima aveva giocato 82 minuti proprio contro la squadra granata nella partita di andata. In quell’occasione, da un suo tocco involontario nacque l’azione del gol decisivo siglato da Simeone.

Ora, con l’assenza prolungata di Lobotka, l’allenatore chiederà allo scozzese di assumere un ruolo da leader indiscusso in cabina di regia e di affermarsi come un punto fermo sul versante tecnico e tattico. Nel corso di questa annata, l’atleta ha collezionato 24 presenze in campionato per un totale di 1856 minuti giocati complessivamente. Il suo bilancio stagionale conta attualmente due reti realizzate e quattro assist forniti ai compagni. La mediana partenopea si affiderà completamente alle sue geometrie per dettare i tempi di gioco e scardinare la resistenza difensiva degli avversari nel prossimo delicatissimo impegno.