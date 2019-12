Napoli: cosa sta mancando in Manolas

Tra le tante delusioni del Napoli, c’è senza dubbio Manolas. Ci si aspettava che il difensore greco cambiasse la squadra

Ancelotti aveva sottolineato in estate come l’acquisto di Manolas rispondesse a esigenze tattiche ben precise. Doveva aiutare il Napoli ad attaccare di più in spazi stretti, mantenendo un linea alta e migliorando le transizioni difensive. L’ex Manolas è infatti molto veloce, i partenopei lo hanno ritenuto in grado di difendere bene con tanto campo alle spalle.

Kostas Manolas doveva permettere al Napoli di alzare la linea difensiva, di giocare con più continuità nella metà campo avversaria senza timore di non poter coprire i 50 metri di campo alle spalle. Ecco, non tutto é andato come previsto. pic.twitter.com/WAmi5hlp9M — CalcioDatato (@CalcioDatato) December 4, 2019

Eppure, come sottolinea CalcioDatato, i numeri di Manolas sono drasticamente calati in questo inizio di stagione del Napoli. Ciò dimostra che non è sufficiente avere difensori veloci per giocare alti, sono fondamentali le intese di reparto (e il Napoli ha transizioni difensive deficitarie). Inoltre, va detto che il greco non sempre è posizionato nel migliore dei modi.