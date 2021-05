Napoli, De Laurentiis esulta: «Brava squadra e bravo Gattuso»

Aurelio De Laurentiis ha fatto i complimenti al suo Napoli dopo la vittoria contro lo Spezia

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, attraverso il proprio profilo Twitter ha fatto i complimenti ai suoi azzurri per il successo per 4-1 in casa dello Spezia.

«Bravo Gattuso, brava la squadra….Bravi i goleador Zielinski, Lozano e Osimhen».